Le probabili formazioni di Arsenal-Milan

Il Milan, dopo essere arrivato a Dubai, sta per affrontare la prima amichevole contro l’Arsenal, in un match che può essere molto importante per testare la forma dei rossoneri.

Le probabili formazioni:

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli Rebic; Origi.