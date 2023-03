Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

Nella 26ª giornata di Serie A, il Milan affronta nel posticipo del lunedì a San Siro la Salernitana, in un match che i rossoneri non possono sbagliare per restare in corsa per un posto in Champions League.

Pioli dopo il passaggio del turno contro il Tottenham, pensa a far rifiatare i suoi: Tomori, Tonali, Diaz e Giroud dovrebbero, infatti, accomodarsi in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; De Keteleare, Leao; Origi. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva; Dia, Piatek. All. Sousa