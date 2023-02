Le probabili formazioni di Milan-Tottenham

Dopo il ritorno al sorriso in campionato contro il Torino, il Milan è pronto a confermarsi in Champions contro il Tottenham.

I rossoneri rispetto all’ultima gara recuperano Tomori in difesa ma devono fare a meno di Bennacer, non ancora al meglio. Gli inglesi invece, non potranno contare sul portiere Lloris e sul centrocampista Bentancur, entrambi infortunati.

Le probabili formazioni:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Giroud, Leao.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.