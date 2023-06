Le probabili formazioni di Milan-Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A il Milan affronta a San Siro il Verona, dopo aver blindato il quarto posto nell’ultimo match contro la Juventus.

Mister Pioli, nonostante il risultato di questa gara non cambi in nessun modo le sorti della stagione, è intenzionato a schierare la formazione titolare con Diaz sulla trequarti, probabilmente per l’ultima volta dato il suo imminente ritorno a Madrid.

Oltre al lato sportivo, sarà una giornata molto complicata dal punto di vista emotivo per tutti i tifosi rossoneri, che, dopo un’ultima passerella, dovranno dire addio a Zlatan Ibrahimovic.

Le probabili formazioni del match:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric