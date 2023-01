Le probabili formazioni di Monza-Inter

Dopo la grande prestazione contro il Napoli, l’Inter affronta in trasferta il Monza nel posticipo del sabato, in un match per niente scontato visto le ultime prestazioni dei ragazzi di Palladino.

Le probabili formazioni del match:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.