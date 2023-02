Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter

Nella 22esima giornata del campionato di Serie A, l’Inter andrà a Genova per affrontare una Sampdoria in estrema difficoltà, cercando di fare punti per avvicinarsi il più possibile al Napoli.

I nerazzurri dovranno essere bravi a non sottovalutare gli avversari e, di conseguenza, a non prendere sottogamba la partita, nonostante il livello tecnico delle due squadra sia nettamente diverso.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Dejan Stankovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.