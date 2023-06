Le probabili formazioni di Torino-Inter

Dopo una lunghissima annata, che per i tifosi interisti non finirà almeno fino al 10 giugno, arriva l'ultima giornata del campionato di Serie A.



I nerazzurri vogliono blindare il terzo posto e non hanno intenzione di lasciare nulla al caso, visto il fiato sul collo del Milan, a soli due punti di distanza. Un eventuale sorpasso potrebbe voler dire perdere qualche importante milione, utile magari per il mercato estivo.



Inzaghi dovrebbe schierare quaso tutti i titolari, uniche eccezzioni sono Handanovic in porta, De Vrij in difesa e Gagliardini a centrocampo.





Le probabili formazioni:



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Rodriguez, Ricci, Ilic, Singo; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.





Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.Inzaghi.