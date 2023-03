Le probabili formazioni di Tottenham-Milan

Le notti magiche di Champions League sono pronti a tornare, in particolare per il Milan, che dovrà affrontare Tottenham in uno dei match più importanti degli ultimi 10 anni.

Mister Pioli, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, dovrebbe ritrovare Brahim Diaz, in caso di forfait pronto Krunic sulla trequarti. Giroud, dopo la febbre degli ultimi giorni, è tornato in gruppo e vuole esserci a tutti i costi.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Kulusevski; Kane. All.: Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli