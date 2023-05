Promozione E: la classifica marcatori dopo la 29ª giornata

A una giornata dal termine del campionato, la lotta per conquistare lo scettro di miglior marcatore del girone F di Promozione è ancora apertissima. In vetta solitaria c’è Emanuele Cristarella della Paullese con 14 gol, inseguito a una sola lunghezza da Andrea De Santis del Tribiano e Stefano Rebucci del Castelleone. Al terzo posto con 12 centri, invece, ci sono ben cinque giocatori. In doppia cifra, infine, sale Matteo Ruggieri del Tribiano.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 30 aprile:

14 reti: Cristarella Emanuele (Paullese);

13 reti: Andrea De Santis Andrea (Tribiano), Rebucci Stefano (Castelleone);

12 reti: Mantellini Stefano (Cinisello), Caccianiga Luca (Settalese), Pezzi Lorenzo (Casalpusterlengo), Zanon Jacopo (Landriano), Tchetchoua Stendhal (Tribiano);

11 reti: Rolfini Nicolò (Landriano), Cavallanti Kevin (Romanengo), Fondrini Simone (Tribiano), Visani Goffredo (Città di Segrate), Donzelli Alessandro (Castelleone);

10 reti: Frasca Davide (Vistarino), Pinciroli Andrea (Sancolombano), Manini Luis (Tribiano), Sperti Matteo (Cinisello), Ruggieri Matteo (Tribiano);

9 reti: Soldati Fabio (Scannabuese), Christian Bozzoli (Città di Segrate), Alessio Innocenti (Cinisello), Cocci Davide (Castelleone), Mattia Alibrandi (Vistarino), Stefano Bosio (Union Calcio Basso Pavese);

8 reti: Mehmedaj Denis (Villa), Cheddia Mehdi (Casalpusterlengo), Cogoli Alessandro (Landriano);

7 reti: Federico Parozzi (Circolo Giovanile Bresso), Loris Toscani (Senna Gloria), Kone Amadou (Senna Gloria), Paoluzzi Marcella (Union Calcio Basso Pavese).