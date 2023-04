Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 2, 5 e 7 aprile

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMENDE

150 € alla Tribiano (proprio sostenitore offendeva e minacciava ripetutamente un assistente ufficiale);

110 € alla Baranzatese (per comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro)

SANZIONI

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 19/04/2023 a: Parozzi Rinaldo (Circolo Giovanile Bresso), Lucini Paioni Claudio (Romanengo), Tomasso Alessandro (Villa);

MASSAGGIATORI

Squalifica fino al 19/04/2023 a: Risso Lorenzo (Città di Vigevano)

ALLENATORI

Squalifica fino al 19/04/2023 a: Cau Luciano (Amici dello Sport), Cuter Andrea Livio (Aurora Seriate), Pavesi Antonio (La Spezia)

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive a: Gabaglio Francesco (La Spezia): “A seguito di decisione arbitrale offendeva l'arbitro venendo espulso; rifiutava inizialmente di lasciare il terreno di gioco. A fine gara attendeva l'arbitro pretendendo spiegazioni e rendendo difficile l'accesso allo spogliatoio”.

Squalifica per due gare effettive a Daleffe Giacomo (Almè), Maninetti Alex (Falco), Modde Francesco (Ispra Calcio);

Squalifica per una gara effettiva a: Caccia Marco (Amici dello Sport), Iacuaniello Allesandro Jordi (Assago), Ricci Lorenzo (Baranzatese), Tebaldi Kristian (San Paolo D’Argon), Castiglioni Samiel (La Spezia), Perugini Aurelio (Settalese), Bertolino Fabrizio (Casazza).

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva a: Finizza Simone (Barona Sporting): “A fine gara teneva comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dell'arbitro”;

Arpini Nicolò (Romanengo): “A fine gara teneva comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dell'arbitro”.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infrazione) a: Romano Rocco (Sedriano).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Lavezzi Daniele (Assago), Lioce Fabio Tetsu (Barona Sporting), Mercuri Simone (Barona Sporting), Gallicchio Andrea (Basiano Masate Sporting), Celori Matteo (Bressana), Armati Martin (San Paolo D’Argon), Sari Luca (Circolo Giovanile Bresso), Verrone Nicolò (Città di Segrate), Brega Simone (La Spezia), Pignatiello Luca (Landriano), Malacarne Stefano (Lentatese), Romeo Manuel (Meda), Farinotti Marco (Pagazzanese), Ferri Mattia Franco (Pagazzanese), Belloli Andrea (Pontevecchio), Breviario Davide (Casazza), Bascape Andrea (Vighignolo), Tanzi Andrea (Vighignolo), Tedeschi Gabriele (Vistarino).