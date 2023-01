Promozione Girone A: il Saronno davanti a tutte

Dopo una lunga rincorsa, il Saronno ha conquistato la cima del girone A di Promozione laureandosi campione d’inverno a quota 36 punti con tre lunghezze di vantaggio sulla Base 96 Seveso e sei sul Meda. Impegnati in trasferta contro il fanalino di coda Aurora CMC Uboldese, i biancoblù hanno subito l’occasione di guadagnare punti proprio sulla seconda e terza della classifica che si sfideranno nel big match di giornata. A chiudere la zona play off ci sono Universal Solaro e Baranzatese impegnate rispettivamente con Besnatese e Morazzone a caccia di punti per uscire dalla zona calda della classifica. Il Valle Olona attende tra le mura amiche l’Amici dello Sport terzultimo mentre l’Esperia Lomazzo ospiterà la Solese penultima in classifica. Sfide calde anche tra Accademia Inveruno-Ispra Calcio e Mariano Calcio-Lentatese, tutte a cerca di punti preziosi per allontanare i bassi fondi della classifica.