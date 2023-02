Promozione Girone E: i risultati di domenica 5 febbraio

Castelleone e Cinisello proseguono il cammino a braccetto in vetta alla classifica vincendo rispettivamente conto il Landriano e la Città di Segrate. Al terzo posto c’è il Tribiano, che dilaga contro la Paullese con un netto 6 a 1, inseguito dalla Scannabuese vittoriosa 2 a 0 sul Senna Gloria. Rallenta, ma rimane in zona play off, il Casalpusterlengo fermato sullo 0 a 0 dall’Union Calcio Basso Pavese. Vittoria del Villa che raggiunge in classifica i rivali di giornata del Circolo Giovanile Bresso, mentre le sfide Romanengo-Sancolombano e Vistarino-Settalese terminano in parità.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Union Calcio Basso Pavese 0-0

Cinisello - Città di Segrate 1-0

(Mantellini)

Landriano - Castelleone 0-4

(2’ e 40’ Rebucci, 20’ Berishaku, 80’ Bruni)

Romanengo - Sancolombano 1-1

(Lupo Stanghellini - De Toma)

Scannabuese - Senna Gloria 2-0

(Soldati)

Tribiano - Paullese 6-1

(2 Tchetchoua, 2 Manini, Fondrini, Ruggieri - Verri)

Vistarino - Settalese 2-2

(2 Frasca - 2 Caccianiga)

Villa - Circolo Giovanile Bresso 3-1

(Mehmedaj, Zoppi, Alves Barros)