Promozione Girone F: i risultati di domenica 5 febbraio

Il Casteggio torna spumeggiante calando una manita senza storia in casa del Rozzano. Fatica l’Accademia Calcio Vittuone che conquista comunque la vittoria contro la Città di Vigevano e rimane in scia della capolista. Il Vighignolo viene murato dalla Robbio Libertas e ne approfitta l’Assago, vincente sulla Rhodense, per accorciare le distanze. Lasi trascina il Sedriano alla vittoria sulla Viscontea Pavese segnando quattro reti, bene anche il Pontevecchio che supera il Frog Milano e conquista punti preziosi per allontanare la zona calda della classifica. Pareggio tra Barona Sporting e La Spezia che in zona salvezza vedono avvicinarsi la Bressana vittoriosa sul Settimo Milanese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Assago - Rhodense 2-1

(Annoni, Autogol - Zaina)

Barona Sporting - La Spezia 1-1

(Paoletti - Mutinelli)

Città di Vigevano - Accademia Calcio Vittuone 0-1

(54’ Cavaliere)

Frog Milano - Pontevecchio 0-1

(Calandrino)

Robbio Libertas - Vighignolo 0-0

Rozzano - Casteggio 0-5

(40’, 46’ pt e 63’ Migliavacca, 57’ Bertocchi, 86’ Aprea)

Sedriano - Viscontea Pavese 4-1

(4 Lasi - Siliquini)

Settimo Milanese - Bressana 0-1

(Barcella)