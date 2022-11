Promozione Girone A: i risultati di domenica 20 novembre

Tanta sofferenza per Base 96 Seveso e Saronno, ma alla fine le due formazioni conquistano tre punti sudatissimi e proseguono lo scontro a distanza per la vetta della classifica. Contro la Solese è il Seveso a passa in vantaggio, ma a fine primo tempo il punteggio viene ribalto. Un Marinoni in gran spolvero, però, regola i conti al 91’ e al 96’ firmando prima il pareggio e poi il sorpasso. Partita meno altalenante quella del Saronno contro l’Amici dello Sport che tiene testa ai biancoblù cedendo soltanto al gol di Romeo segnato al 91’. Poker del Valle Olona sul Meda che rimane al terzo posto, ma tallonato da Esperia Lomazzo e Universal Solaro vittoriose rispettivamente contro Accademia Inveruno e Lentatese. In zona play out vincono il Mariano Calcio sull’Ispra Calcio e il Morazzone sull’Aurora Cmc Uboldese sempre più ultima a 4 punti. La Besnatese, infine, si aggiudica lo scontro diretto contro la Baranzatese raggiungendola in classifica.

I risultati e i marcatori della giornata:

Baranzatese - Besnatese 0-3

(25′ Zoppi, 52’ Cesaro, 56’ Paracchini)

Esperia Lomazzo Calcio - Accademia Inveruno 2-0

(93’ Drago, 94’ Reci)

Saronno - Amici dello Sport 1-0

(91’ Romeo)

Ispra Calcio - Mariano Calcio 1-2

(Giuliani – Castria, Mariani)

Morazzone - Aurora Cmc Uboldese 5-0

(63’ Bosetti, 61’, Giordano, 73’ e 78’ Barbera, 75’ Ghizzi)

Solese - Base 96 Seveso 2-3

(42’ rig. Bollini, 43’ Laraia - 30′, 91’ e 96’ Marinoni)

Universal Solaro - Lentatese 3-1

(20′ e 57’ Baglio, 70’ Fabozzi - 11′ Coppola)

Valle Olona - Meda 4-0

(22′ Moroni, 54’ Canizzaro, 65’ e 73’ Zani)

