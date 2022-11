Promozione Girone A: i risultati di domenica 27 novembre

Con un solo gol di scarto la Bae 96 Seveso vince contro l’Ispra Calcia e resta al comando della classifica con tre punti di vantaggio sul Saronno che ne segna tre in trasferta al Mariano Calcio. Al terzo posto si conferma il Meda vittorioso per 3 a 2 sulla Lentatese, al quarto posto c’è l’Universal Solaro che supera nei minuti finali l’Amici dello Sport mentre a chiudere la zona play off ci sono il Valle Olona e la Baranzatese vittoriose rispettivamente contro l’Esperia Lomazzo e l’Aurora Cmc Uboldese. In chiave salvezza, infine, vittorie importanti dell’Accademia Inveruno sul Morazzone e della Solese contro la Besnatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Morazzone 3-2

(11’ Martini, 16’ Carbone, 31’ Martella - 66’ Autogol, 92’ Ghizzi)

Amici dello Sport - Universal Solaro 1-2

(4’ Macchi - 47’ pt Fabozzi, 87’ Baglio)

Aurora Cmc Uboldese - Baranzatese 0-1

(58’ Ruggeri)

Base 96 Seveso - Ispra Calcio 1-0

(63’ Cazzaniga)

Besnatese - Solese 0-1

(55’ Villani)

Esperia Lomazzo Calcio - Valle Olona 0-2

(10’ Cannizzaro, 26’ Zarini)

Lentatese - Meda 2-3

(59’ Tagliabue, 76’ Lazzarini - 50’ e 88’ Filomeno, 53’ Ponti)

Mariano Calcio - Saranno 0-3

(12’ e 47’ Brighenti, 25’ Malaspina)