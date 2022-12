Promozione Girone A: i risultati di domenica 4 dicembre

Al termine di una grande prestazione, il Saronno si aggiudica lo scontro diretto contro il Base 96 Seveso raggiungendolo al comando della classifica a quota 33 punti. Insegue al secondo posto il Meda vittorioso per 1 a 0 contro l’Amici dello Sport nel turno d’anticipo disputato sabato 3 dicembre. In zona salvezza vittoria per 2 a 0 del fanalino di coda Aurora Cmc Uboldese sulla Solese e vittoria per 1 a 0 del Morazzone in casa contro l’Esperia Lomazzo. Respira la Lentatese grazie al tris rifilato al Valle Olona, mentre tra le sfide Baranzatese-Accademia Inveruno e Universal Solaro-Mariano Calcio terminano con il punteggio di uno pari. Altro pareggio, ma stavolta com due reti per parte, infine, tra Ispra Calcio e Besnateseò

I risultati e i marcatori della giornata:

Meda - Amici dello Sport 1-0 (giocata sabato 3 dicembre)

(36’ Molteni)

Baranzatese - Accademia Inveruno 1-1

(26’ Formato - 93’ Martini)

Saronno - Base 96 Seveso 3-1

(8’, 41’ e 43’ Brighenti - 87’ Cesana)

Ispra Calcio - Besnatese 2-2

(21’ Gomez Gonzalez, 42’ Zecchini - 23’ Asprella, 48’ rig. Petruzzellis)

Lentatese - Valle Olona 3-0

(7’ Malacarne, 26’ Galbiati, 29’ Ferrario)

Morazzone - Esperia Lomazzo 1-0

(38’ Giordano)

Solese - Aurora Cmc Uboldese 0-2

(25’ Niesi, 68’ Fiore)

Universal Solaro - Mariano Calcio 1-1

(21’ Fabozzi - 62’ Castria)