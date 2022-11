Promozione Girone A: i risultati di domenica 6 novembre

Vince ancora il Base 96 Seveso che, seppur di misura, supera per 3 a 2 il Morazzone penultimo in classifica. Bene il Saronno che si aggiudica il big match match di giornata rifilando una manita al Meda raggiunto in classifica proprio dai rivali di giornata. Nei tre pareggi di giornata, nessun gol nella sfide Valle Olona-Universal Solaro e Ispra Calcio-Lentatese, mentre tra Accademia Inveruno e Aurora Cmc Uboldese termina due pari. A centro classifica Baraznzatese ed Esperia Lomazzo conquistano tre punti importanti rispettivamente contro Mariano Calcio e Besnatese, mentre in zona play out l’Amici dello Sport vince lo scontro diretto contro la Solese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Aurora Cmc Uboldese 2-2

(Venegoni Greco – Dell’Aera, Bartucci)

Baranzatese - Mariano Calcio 3-1

(15′ Ruggeri, 52’ Dell’Anna, 56’ Ruggeri - 42′ Villa)

Esperia Lomazzo - Besnatese 2-1

(12′ rig. Drago, 27′ Romeo - 80’ Marin)

Saronno - Meda 5-0

(36′ Brighenti, 40′ Brighenti, 43′ Brighenti, 58’ Pelucchi, 60’ Brighenti)

Ispra Calcio - Lentatese 0-0

Morazzone - Base 96 Seveso 2-3

(46′ Ghizzi, 79’ Gerevini - 23′ Marinoni, 78’ Cazzaniga, 91’ Cazzaniga)

Solese - Amici dello Sport 1-3

(Feola – Di Dio, Avinci, Rimoldi)

Valle Olona - Universal Solaro 0-0

Fonte immagina: pagina facebook ASD FBC Saronno 1910.