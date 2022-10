Promozione girone A: i risultati di domenica 2 ottobre

L’Universal Solaro vince per 3 a 1 la sfida testa coda contro il Morazzone e balza al comando della classifica superando il Meda sconfitto in casa con un rotondo 4 a 0 dal Lomazzo. A una lunghezza di distanza inseguono Seveso e Saronno entrambe vincenti contro il Valle Olona e la Baranzatese. Come il Morazzone anche l’Ubaldese resta a zero punti in classifica dopo la sconfitta subita per 4 a 1 in casa de l’Amici dello Sport. L’Ispra vince di misura contro la Solese e sale a nove punti in compagnia della Lentatese vittoriosa per 2 a 0 sull’Accademia Inveruno. Unico pareggio di giornata è quello tra Mariano Calcio e Besnatese.

I risultati e i marcatori della giornata

Amici dello Sport - Aurora Cmc Uboldese 4-1

(2 Caccia, autogol, Bulegato - Guarda)

Base 96 Seveso - Valle Olona 3-1

(Cazzaniga, Gjonaj, Siviero - Zani)

Saronno - Baranzatese 2-1

(Brighenti, Marzeglia - Ruggeri)

Ispra - Solese 1-0

(Colombo)

Lentatese - Accademia Inveruno 2-0

(Mauri, Tagliabue)

Mariano Calcio - Besnatese 2-2

(13’ e 37’ Miccoli - 64’ Petruzzelli 83’ Manuzzato)

Universal Solaro - Morazzone 3-1

Meda - Esperia Lomazzo Calcio 0-4

(Drago, Ronzoni, 2 Romeo)

Fonte immagine: pagina facebook Saronno.