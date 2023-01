Promozione Girone A: i risultati di domenica 22 gennaio

Con un gol poco dopo la mezz’ora del primo tempo a firma Cesana, la Base 96 Seveso vince il big match della sedicesima giornata e mantiene il passo della capolista Saronno vittoriosa in trasferta contro l’Aurora CMC Uboldese. La Baranzatese espugna il campo del Morazzone e raggiunge al quarto posto l’Universal Solaro sconfitto 3 a 2 dalla Besnatese. Vittoria importante in chiave play off del Valle Olona sull’Amici dello Sport che rimane, invece, invischiata nelle retrovie della classifica insieme alla Solese sconfitta 4 a 1 dall’Esperia Lomazzo. Tre punti importanti per la lotta salvezza, infine, per Accademia Inveruno e Mariano Calcio vincenti rispettivamente contro Ispra Calcio e Lentatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Ispra Calcio 2-1

(2’ Petruzzellis, 75’ Vago - 88’ Colombo)

Aurora CMC Uboldese - Saronno 2-4

(1’ e 66’ Guarda - 4’ e 24’ Malaspina, 27’ Romeo, 34’ Drago)

Base 96 Seveso - Meda 1-0

(35’ Cesana)

Besnatese - Universal Solaro 3-2

(34’ Comani, 62’ Manuzzato, 82’ Cesaro - 64’ Greco, 72’ Fabozzi)

Esperia Lomazzo Calcio - Solese 4-1

(3’ Quitadamo, 10’ Cassina, 81’ Schiavano, 90’ Butti - 55’ Malvaso)

Mariano Calcio - Lentatese 1-0

(71’ Donghi)

Morazzone - Baranzatese 0-2

(34’ e 73’ Ruggeri)

Valle Olona - Amici dello Sport 1-0

(60’ Zani)