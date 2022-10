Promozione Girone A: i risultati di domenica 9 ottobre

Sono otto i gol a referto nella partita vinta per 5 a 3 dal Base 96 Seveso contro la Besnatese. Una vittoria importante che porta la formazione di mister Varaldi in testa al girone in compagnia del Meda vittorioso per 2 a 1 sul Morazzone. A perdere il comando del girone è l’Universal Solaro fermato a reti inviolate dalla Baranzatese. Poker dell’Ispra Calcio sul Valle Olona e sconfitta inaspettata anche del Saronno che contro la Solese perde 3 a 0. Nelle retrovie importanti successi di Accademia Inveruno contro l’Amici dello Sport e dell’Aurora CMC Uboldese in casa contro il Mariano Calcio. Pareggio pare due reti a testa, invece, tra Esperia Lomazzo e Lentatese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Amici dello Sport 2-1

(8’ Frigerio, 60’ Carbone - 43’ Avinci)

Aurora CMC Uboldese - Mariano Calcio 2-1

(22’ Guarda, 56’ Passalacqua - 6’ Villa)

Baranzatese - Universal Solaro 0-0

Besnatese - Base 96 Seveso 3-5

(10’ Comani, 70’ Puricelli, 88’ Cordani - 15’, 37’ e 74’ Marinoni, 41’ Cazzaniga, 85’ Siviero)

Esperia Lomazzo - Lentatese 2-2

(20’ e 65’ Romeo - 40’ Orsi, 80’ Monti)

Morazzone - Meda 1-2

(21’ Marchiella - 40’ rig. Filomeno, 75’ Michi)

Solese - Saronno 3-0

(23’ Bajoni, 72’ Bezzi, 84’ Villani)

Valle Olona - Ispra Calcio 1-4

(73’ Canizzaro - 19’ e 70’ Oldrini, 46’ Gomez Gonzalez, 63’ Verde)