Promozione girone B: i risultati di domenica 2 ottobre

Sono Arcellasco Città di Erba e Casati Calcio Arcore a comandare la classica del girone B di Promozione con due vittorie diverse, ma estremamente importanti. Più sofferta per l’Erba che supera 2 a 1 la Nuova Sondrio e nettamente più larga quella dell’Arcore per 6 a 1 in casa della Speranza Agrate. Bene il Cavenago contro la GrentArcadia e altri punti in classifica che valgono il secondo posto. Missaglia Maresso ci prova in trasferta sul campo del Calolziocorte, ma Visconti e Del Re regolano la pratica. La Concorezzese perde contro la ColicoDervise mancando così l’occasione dei acciuffarla in classifica. Sale il Biassono vincente contro la Costamasnaga, mentre il Lissone rimedia una pesante sconfitta per 2 a 5 contro la Vibe Ronchese.

I risultati e i marcatori della giornata

Arcellasco Città di Erba - Nuova Sondrio 2-1

(Rossetti, Caligiuri - Escudero)

Calolziocorte - Missaglia Maresso 2-1

(Visconti, Del Re - Di Gioia)

ColicoDerviese - Concorezzese 3-0

(Fall, Raba, Pasquinelli)

Costamasnaga - Biassono 2-3

(2 Talon - Lucente, Donnarumma, Papapicco)

GrentArcadia - Cavenago 0-2

(Gizdov, Gariboldi)

Olgiate Aurora - Galbiate 2-1

(Rota, Stefanoni - Rossini)

Lissone - Vibe Ronchese 2-5

(Bonoldi, Ferrari - Korri, 2 Todeschini, 2 Montesano)

Speranza Agrate - Casati Calcio Arcore 1-6

(Ferrari - 2 Elli, 2 Arienti, Costantino, Redaelli)

Fonte immagine: pagina facebook Nuova Sondrio.