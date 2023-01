Promozione Girone C: Casazza e Falco, è sfida a due

Il girone C di Promozione vede il Casazza in testa quota 35 punti inseguito dalla rivale più accreditata Falco dietro a 32 punti. Saranno proprio le prime due della classe a dare vita al big match della sedicesima giornata affrontandosi in un testa a testa che potrebbe allungare le distanze o magari appianarle. L’andata terminò 0 a 0 facendo capire sin da subito che sarebbero state loro le squadre a contendersi il titolo finale. Terza in classifica a 26 punti c’è la Torre De Roveri Calcio che ospiterà la Cividatese quinta a quota 22. Dopo aver chiuso con una vittoria il 2022, l’Azzano vuole continuare il trend positivo, ma dovrà fare i conti con l’Aurora Seriate. A centro classifica saranno tutte sfide importanti essendo le squadre molto ravvicinate. Una vittoria o una sconfitta potrebbe valere l’entrata o l’uscita dalla zona play off. Rincorsa complicata soltanto per l’Acos Treviglio ultima a 8 punti e distante 5 punti da San Paolo D’Argon e Juventina Covo che al momento giocherebbero gli spareggi salvezza.