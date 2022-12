Promozione Girone C: i risultati di domenica 11 dicembre

Il Casazza si conferma prima forza del girone vincendo nettamente per 3 a 0 sul campo del Basiano Masate Sporting. A tre punti di distanza c’è il Falco che ha superato di misura il Torre De Roveri in quello che era il big match di giornata tra seconda e terza in classifica. Bene Azzano e Cividatese vittoriose rispettivamente contro Acos Treviglio e Gavarnese. Vittoria di larga misura per la Pagazzanese che batte 6 a 2 il San Paolo D’Argon trascinata da un super Hojda a segno con una tripletta. Tre pareggi, infine, nelle restanti o partite tra Colognese - Almé, Fiorente 1946 Colognola-Aurora Seriate e Juventina Covo-Olimpic Trezzanese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - Acos Treviglio 1-0

(Reani)

Basiano Masate Sporting - Casazza 0-3

(19’ e 72’ Pellegris, 68’ Panza)

Cividatese - Gavarnese 2-1

(Consoli, Ardemagni - Brolis)

Colognese - Almé 1-1

(Ruggeri - Cortinovis)

Falco - Torre De Roveri 1-0

(Adami)

Fiorente 1946 Colognola - Aurora Seriate 0-0

Juventina Covo - Olimpic Trezzanese 1-1

(Esposti - Guerrini)

Pagazzanese - San Paolo D’Argon 6-2

(3 Hojda, Marchetti, Piana, Pasini - Epis, Buizza)