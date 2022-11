Promozione Girone C: i risultati di domenica 20 novembre

Tre punti e testa a testa che continua tra Casazza e Falco entrambe vincenti nella dodicesima giornata rispettivamente contro la Gavarnese e l’Acos Treviglio. Al terzo posto della classifica per punti il Torre de Roveri fermato in trasferta sull’1 a 1 dalla Juventina Covo. Colpo del Basiano Masate Sporting che supera l’Aurora Seriate ed esce così dalla zona play out dove invece restano invischiate l’Almè, che ha pareggiato 1 a 1 con la Cividatese, e la Fiorente Colognola sconfitta 4 a 1 dal San Paolo D’Argon ora a 13 punti proprio come la rispettiva rivale di giornata. A centro classifica, infine, terminano con il medesimo risultato di 1 a 2 le sfide tra Olimpic Trezzanese-Azzano e Pagazzanese-Colognese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Cividatese 1-1

(Carobbio - Rinaldi)

Aurora Seriate - Basiano Masate Sporting 0-2

(Vicardi, Verderio)

Gavarnese - Casazza 1-2

(Lizzola - 54’ e 66’ Pellegris)

Juventina Covo - Torre de Roveri Calcio 1-1

(Zedda - Vavassori)

Olimpic Trezzanese - Azzano 1-2

(Bai - Galli, Longo)

Pagazzanese - Colognese 1-2

(Hojda - Pelucchi, Siciliano)

San Paolo D’Argon Calcio - Fiorente 1946 Colognola 4-1

(Crotti, 2 D’Elia, Epis - Mangini)

Acos Treviglio - Falco 0-1

(Maffioletti)