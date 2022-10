Promozione Girone C: i risultati di domenica 23 ottobre

L’Aurora Seriate supera la Juventina Covo con il minimo scarto e, complice il pareggio a reti bianche del Falco contro la Pagazzanese, si porta da sola al comando del girone c di Promozione. Bene le inseguitrici con Torre de Roveri Calcio che ne rifila cinque all’Almè, mentre Gavarnese e Casazza superano con il medesimo risultato di 2 a 0 l’Acos Treviglio e il San Paolo D’Argon. Vittorie importanti in chiave salvezza per l’Azzano in rimonta sulla Fiorente 1946 Colognola e la Cividatese in trasferta contro la Colognese. L’unico pareggio di giornata è il due pari tra Olimpic Trezzanese e Basiano Masate che restano invischiate in piena zona play out.

I risultati e i marcatori della giornata:

Acos Treviglio - Gavarnese Calcio 0-2

(2 Lizzola)

Almè - Torre de Roveri Calcio 2-5

Azzano - Fiorente 1946 Colognola 2-1

(Lecchi, Morelli - Pilenga)

Colognese - Cividatese 0-2

(Recanati, Rinaldi)

Juventina Covo - Aurora Seriate 0-1

(Nessi)

Olimpic Trezzanese - Basiano Masate 2-2

(Guerrini, Sare - Lancini, Verderio)

Pagazzanese - Falco 0-0

San Paolo D’Argon - Casazza 0-2

(2 Pezzotta)