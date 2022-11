Promozione Girone C: i risultati di domenica 27 novembre

Il Casazza vince il big match della tredicesima giornata contro la Torre de Roveri grazie a un gol nel primo tempo realizzato da Bodje e rimane in testa alla classifica del girone C di promozione in compagnia del Falco vittorioso per 3 a 1 contro l’Aurora Seriate. Stesso punteggio per Azzano e Basiano Masate Sporting che vincono per 4 a 1 rispettivamente contro San Paolo D’Argon e Gavarnese. Ancora più largo il punteggio finale tra Fiorente Colognola e Almè con i padroni di casa vittoriosi per 5 a 1. Vittoria netta per la Colognese contro l’Olimpic Trezzanese, mentre la Pagazzanese deve soffrire per superare di misura la Juventina Covo. Unico pareggio di giornata tra Cividatese e Acos Treviglio che non vanno oltre l’uno pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Azzano - San Paolo D’Argon 4-1

(2 Mansoury, Morelli, Reani - Epis)

Basiano Masate Sporting - Gavarnese 4-1

(2 Verderio, Longo, Sircana - Moioli)

Casazza - Torre de Roveri Calcio 1-0

(28’ Bodje)

Cividatese - Acos Treviglio 1-1

(Rinaldi - Meregalli)

Colognese - Olimpic Trezzanese 3-0

(Autogol, Alloni, Sirtoli)

Falco - Aurora Seriate 3-1

(Manini, Crippa, Marchesi - Giozzi)

Fiorente 1946 Colognola - Almè 5-1

(2 Mangini, 2 Arici, Quaglia - Sanvito)

Pagazzanese - Juventina Covo 3-2

(Ciceri, Pasini, Hojda - Defendi, Mascolo)