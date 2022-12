Promozione Girone C: i risultati di domenica 4 dicembre

Con una netta vittoria per 4 a 2 sulla Juventina Covo, il Casazza sale a quota 32 punti in classifica e, complice la sconfitta di misura del Falco sul campo della Gavarnese, si porta al comando in solitaria con tre punti di vantaggio. Consolida il terzo posto e accorcia sul secondo la Torre de Roveri vittoriosa 4 a 2 contro il Basiano Masate. Stesso risultato per l’Almè che conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza contro l’Azzano. La Cividatese si aggiudica il secondo big match di giornata vincendo di misura sull’Aurora Seriate raggiunta in classifica dalla Colognese che ha espugnato il campo del San Paolo D’Argon. Pareggio a reti inviolate, infine, tra Acos Treviglio e Fiorente 1946 Colognola.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Azzano 4-2

(2 Volpi, Cortesi, Turano - Seferi, Lecchi)

Aurora Seriate - Cividatese 2-3

(5’ Fezza, 54’ Guidetti - Zurzolo, 2 Rinaldi)

Casazza - Juventina Covo 4-2

(Marchesi, Pellegris, Pezzotta, Panza - Esposti, Mascolo)

Gavarnese - Falco 1-0

(Fiorona)

Olimpic Trezzanese - Pagazzanese 4-2

(2 Ratti, Codjo Yovo, Fondi - Pasini, Ciceri)

San Paolo D’Argon - Colognese 0-2

(2 Alloni)

Acos Treviglio - Fiorente 1946 Colognola 0-0

Torre de Roveri Calcio - Basiano Masate 4-2

(Bellina, Gamba - Lo Re, Oggionni)