Promozione Girone C: i risultati di domenica 6 novembre

Il Torre de Roveri Calcio si aggiudica il big match della decima giornata espugnando per 1 a 0 il campo dell’Aurora Seriate soppressata al comando della classifica proprio dai rivali di giornata. Ne approfittano per salire al secondo posto a un punto di distanza il Falco e il Casazza vittoriose entrambe in trasferta rispettivamente contro San Paolo D’Argon e Acos Treviglio. Esce dalla zona retrocessione l’Olimpic Trezzanese che supera tra le mura amiche la Cividatese per 3 a 1. Ancora invischiare nella zona calda della classifica, invece, la Juventina Covo sconfitta 2 a 0 dalla Gavarnese, il Basiano Masate Sporting fermato sull’1 a 1 dall’Almè e la Colognese che contro l’Azzano termina la partita a reti inviolate. Vittoria in trasferta che vale il sorpasso, infine, per la Fiorente Colognola sulla Pagazzanese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Basiano Masate Sporting 1-1

(Todeschini - Lo Re)

Aurora Seriate - Torre de Roveri Calcio 0-1

(Bellina)

Colognese - Azzano 0-0

Juventina Covo - Gavarnese 0-2

(Mistri, Andreoni)

Olimpic Trezzanese - Cividatese 3-1

(Botta, Autogol, Codjo Yovo - Recanati)

Pagazzanese - Fiorente 1946 Colognola 0-1

(Cavalleri)

San Paolo D’Argon - Falco 0-1

(Medolago)

Acos Treviglio - Casazza 2-4

(2 Bianchi - Pezzotta, Panza, 2 Pellegris)