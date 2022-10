Promozione girone C: i risultati di domenica 2 ottobre

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive dell’Aurora Seriate con in casa contro il San Paolo D’Argon non va oltre lo 0 a 0. Ad approfittarne è il Falco che grazie alle reti di Caldara e Cortinovis supera la Fiorente 1946 Colognola e sale in vetta a 13 punti come il Seriate. Le principali inseguitrici vincono tutte a cominciare dal Casazza in campo sabato 1 ottobre contro la Colognese e la Gavernese nella sfida pirotecnica terminata 5 a 3 contro la Trezzanese. Piena posta in palio conquistata anche dall’Almè sul Treviglio e dall’Azzano sul Basiano Masate Sporting. Facile vittoria della Cividatese sul fanalino Juventina Covo mentre fra Torre de Roveri e Pagazzanese termina in parità.

I risultati e i marcatori della giornata

Casazza - Colognese 2-1 (giocata sabato 1 ottobre)

(Breviario, Pellegris - Longhi)

Acos Treviglio - Almè 0-1

(Todeschini)

Aurora Seriate - San Paolo D’Argon Calcio 0-0

Basiano Masate Sporting - Azzano 3-4

(Belotti, 2 Morelli, El Mansoury)

Cividatese - Juventina Covo 3-0

(Rinaldi, Comini, Belotti)

Falco - Fiorente 1946 Colognola 2-0

(Caldara, Cortinovis)

Gavarnese Calcio - Olimpic Trezzanese 5-3

(Bergamelli, Markowsky, 2 Lizzola, Mistri - Brambilla, 2 Ratti)

Torre De Roveri Calcio - Pagazzanese 1-1

(Bentoglio, Piana)

Fonte immagine: pagina facebook Aurora Seriate Calcio.