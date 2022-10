Promozione Girone C: i risultati di domenica 9 ottobre

Entrambe con due vittorie esterne, Aurora Seriate e Falco vincono per 3 a 1 rispettivamente contro Almè e Azzano allungando in vetta alla classifica del girone C complice il pareggio della Gavarnese stoppata sull’1 a 1 dal San Paolo D’Argon. La Pagazzanese vince lo scontro diretto contro il Casazza raggiungendoli a quota dieci punti in zona play-off. Trasferta con pieno bottino per la Torre de Roveri contro l’Olimpic Trezzanese, mentre la Juventina Covo e la Fiorente Colognola fanno festa in casa vincendo rispettivamente con Acos Treviglio e Cividatese. Tra Colognese e Basiano Masate Sporting termina invece due pari.

I risultati e i marcatori della giornata:

Almè - Aurora Seriate 1-3

(Sala - Giossi, Guidetti, Zidane)

Azzano - Falco 1-3

(Lecchi - 2 Cortinovis, Putti)

Colognese - Basiano Masate Sporting 2-2

(Siciliano, Passoni - Pinto, Oggionni)

Fiorente 1946 Colognola - Cividatese 3-1

Juventina Covo - Acos Treviglio 3-0

(El Hassani, Defendi, Bracchi)

Olimpic Trezzanese - Torre de Roveri Calcio 1-3

(Guerrini - 3 Bentoglio)

Pagazzanese - Casazza 1-0

(Valli)

San Paolo D’Argon - Gavarnese 1-1

(Epis - Mistri)