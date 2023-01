Promozione Girone E: tutto ancora aperto e nessuna fuga

Nel girone C di Promozione il Castelleone guida la classifica a quota 33 punti inseguito dal Cinisello a 31. Nessuna fuga però perché Tribiano e Casalpusterlengo, che domenica sfideranno Circolo Giovanile Bresso e Scannabuese, sono dietro a soli 5 e 6 punti di distancco. Nella prima gara del ritorno, la capolista giocherà in casa del Romanengo, mentre il Cinisello ospiterà il Vistarino appaiato a 15 punti in zona play out con Sancolombano e Senna Gloria impegnate rispettivamente con Settalese e Landriano. A chiudere la sedicesima giornata le sfide tra Città di Segrate-Paullese e Villa-Union Calcio Basso Pavese.