Promozione Girone E: i risultati di domenica 11 dicembre

Le prime della classifiche confermano i pronostici di giornata e vincono contro le rispettive avversarie: il Castelleone ne rifila cinque alla Città di Segrate, il Cinisello cala il tris contro il Sancolombano e il Casalpusterlengo ha la meglio sul Villa al termine di una sfida emozionate terminato 4 a 3. In fondo alla classifica l’Union Calcio Basso Pavese trova una vittoria importante contro il Landriano e recupera qualche punto in chiave salvezza anche su Vistarino e Senna Gloria fermate in parità rispettivamente da Scannabuese e Tribiano. Esce dalla zona play out la Settalese grazie alla vittoria per 1 a 0 sulla Paullese, mentre tra Romanengo e Circolo Giovanile Bresso termina a reti bianche.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cinisello - Sancolombano 3-0

Città di Segrate - Castelleone 0-5

(24’ Cocci, 35’ Ardini, 38’ Berishaku, 57’ Sali, 71’ Grassi)

Landriano - Union Calcio Basso Pavese 1-3

(Zanon - Chiarolanza, 2 Lolli)

Romanengo - Circolo Giovanile Bresso 0-0

Settalese - Paullese 1-0

(61’ Caccianiga)

Tribiano - Senna Gloria 2-2

(Fugazza, Ruggieri - 2 Kone)

Vistarino - Scannabuese 1-1

(Alibrandi - Vanelli)

Villa - Casalpusterlengo 3-4

(2 Mehmedaj, Valle - Conte, 2 Pezzi L, Pezzi F.)