Promozione Girone E: i risultati di domenica 13 novembre

Settima vittoria del Cinisello che con il minimo sforzo supera la Senna Gloria e rimane in testa alla classifica a quota 24 punti. A tre lunghezze di distanza c’è il Castelleone che rifila un poker alla Paullese. Vittoria sofferta sul campo della Città si Segrate per il Casalpusterlengo che sale al terzo posto superando la Scannabuese fermata sull’1 a 1 dal Romanengo. Cadono il Tribiano e il Circolo Giovanile Bresso sotto i colpi del Villa e del Sancolombano, ora entrambe a quota 15 punti e fuori dalla zona retrocessione insieme alla Settalese che conquista i tre punti contro l’Union Calcio Basso Pavese. Punti preziosi, infine, anche per il Landriano che vince contro il Vistarino per 2 a 1 e guadagna ossigeno.

I risultati e i marcatori della giornata:

Città di Segrate - Casalpusterlengo 0-1

(Pezzi)

Landriano - Vistarino 2-1

(Castoldi, Zanon - Alibrandi)

Paullese - Castelleone 0-4

(15’ e 68’ Rebucci, 92’ Gallerini, 95’ Grassi)

Romanengo - Scannabuese 1-1

(Cavallanti - Soldati)

Sancolombano - Circolo Giovanile Bresso 1-0

(Spiedini)

Settalese - Union Calcio Basso Pavese 2-1

(Papa, Reali - Bosio)

Tribiano - Villa 1-2

(Fondrini - Valle, Motta)

Cinisello - Senna Gloria 1-0

(Sperti)