Promozione Girone E: i risultati di domenica 20 novembre

Con una grande prestazione il Circolo Giovanile Bresso ferma sul 3 a 3 la capolista Cinisello e consente alle inseguitrici di rosicchiare due punti preziosi. Il Castelleone rifila una manita al Sancolombano e si porta a una lunghezza di distanza, mentre il Casalpusterlengo regola 2 a 0 il Romanengo e si porta a meno due. Accorciano in classifica anche Tribiano e Landriano vittoriose rispettivamente contro Scannabuese e Villa. L’Union Calcio Basso Pavese si aggiudica lo scontro diretto contro la Città di Segrate e ora sono appaiate a quota 5 punti all’ultimo posto della classifica. Tris per la Paullese contro il Vistarino mentre l’unico pareggio di giornata arriva dalla sfida tra Senna Gloria-Settalese termina con un gol per parte.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Romanengo 2-0

(Mazzucchi, Tomasoni)

Castelleone - Sancolombano 5-0

(24’ Berishaku, 32’ e 50’ Grassi, 46’ pt Cocci, 76’ Rebucci)

Scannabuese - Tribiano 1-2

(Severgnini - Fondrini, Manini)

Senna Gloria - Settalese 1-1

(Toscani - Carobbio)

Union Calcio Basso Pavese - Città di Segrate 2-1

(2 Bosio - Visani)

Vistarino - Paullese 0-3

(Cristarella, 2 Rapelli)

Circolo Giovanile Bresso - Cinisello 3-3

(Berno, 2 Parozzi - Sperti, 2 Innocenti)

Villa - Landriano 0-1

(Rolfini)