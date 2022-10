Promozione Girone E: i risultati di domenica 23 ottobre

Giornata emozionante per il girone E di promozione che si sta rivelando molto combattuto e incerto. Il Tribiano si fa rimontare il doppio vantaggio dal Romanengo e cede così il primo posto al Casalpusterlengo vittorioso per 2 a 1 sul Sancolombano e al Circolo Giovanile Bresso che ribalta il vantaggio iniziale del Vistarino e conquista i tre punti. Sempre con il punteggio di 2 a 1 il Cinisello batte la Scannabuese sorpassandola in classifica salendo ora al terzo posto. Vittorie convincenti del Castelleone per 3 a 1 sulla Senna Gloria e del Landriano sulla Città di Segrate, mentre la Paullese fatica più del dovuto a superare l’Union Calcio Basso Pavese ultima in classifica. Pareggio a reti inviolate, invece, tra Villa e Settalese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Sancolombano 2-1

(Tomasoni, Myrteza - Pinciroli)

Landriano - Città di Segrate 4-2

(Maestri, Rolfini, Volpi, Zanon - Meneghelli, Visani)

Scannabuese - Cinisello 1-2

(Abbà - 2 Mantellini)

Senna Gloria - Castelleone 1-3

(Raimondi - 2 Donzelli, Cocci)

Tribiano - Romanengo 2-2

(Fondrini, De Santis - 2 Cavallanti)

Union Calcio Basso Pavese - Paullese Calcio 1-2

(Bosio, 2 Cristarella)

Villa - Settalese 0-0

Vistarino - Circolo Giovanile Bresso 1-2

(Alibrandi - Parozzi, Mazzola)