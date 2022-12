Promozione Girone E: i risultati di domenica 4 dicembre

Con più sofferenza del dovuto, il Castelleone vince 1 a 0 contro un’ottima Settalese e si conferma al primo posto del girone con 30 punti. A due lunghezze di distanza insegue il Cinisello che supera in trasferta la Paullese per 3 a 2. Al quarto posto c’è il Casalpusterlengo fermato tra le mura amiche dal Landriano In zona play off la Scannabuese non va oltre l’1 a 1 contro il Villa, mentre in zona salvezza la Senna Gloria ferma sul due pari il Romanengo. Sempre in zona play out, vittorie importanti per Città di Segrate e Vistarino rispettivamente contro Circolo Giovanile Bresso e Sancolombano. Partita rinviata, infine, tra Union Calcio Basso Pavese e Tribiano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Landriano 1-1

(Mazzucchi, Cogoli)

Castelleone - Settalese 1-0

(69’ Sali)

Circolo Giovanile Bresso - Città di Segrate 1-3

(Berno - Bozzoli, Meneghelli)

Paullese - Cinisello 2-3

(Arrigoni, Rapelli - Innocenti)

Sancolombano - Vistarino 0-1

(Frasca)

Scannabuese - Villa 1-1

(Soldati - Zattoni)

Senna Gloria - Romanengo 2-2

(2 Tchetchoua - 2 Alzani)

Union Calcio Basso Pavese - Tribiano (Rinviata)