Promozione Girone E: i risultati di domenica 6 novembre

Con la vittoria esterna per 1 a 0 ai danni del dell’Union Calcio Basso Pavese, il Cinisello consolida il primato in vetta al girone E di Promozione e complici i risultati delle inseguitrici allunga il distacco che ora è di tre punti. Pareggi omologhi e a suon di gol per le principali inseguitrici Tribiano e Scannabuese entrambe fermate sul 3 a 3 rispettivamente da Landriano e Città di Segrate. Tre punti che danno respiro per il Romanengo che vince contro il Villa superandolo in classifica. Il Castelleone, invece, s’insedia in zona play off grazie al poker rifilato al Vistarino. Il Casalpusterlengo viene fermato in casa dalla Settalese, così come il Circolo Giovanile Bresso contro la Paullese e il Senna Gloria contro il Sancolombano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Settalese 1-1

(Myrteza - Papa)

Landriano - Tribiano 3-3

(Zanon, 2 Rolfini - Fondrini, Manini, Cangemi)

Scannabuese - Città di Segrate 3-3

(Nolli, Severgnini, Baratella - Bozzoli, Gatti, Visani)

Senna Gloria - Sancolombano 1-1

(Kone - Di Frisco)

Union Calcio Basso Pavese - Cinisello 0-1

(Sperti)

Villa - Romanengo 1-2

(Motta - Lupo Stanghellini, Cavallanti)

Vistarino - Castelleone 1-4

(83’ Frasca - 33’ Cocci, 35’ e 46’ pt Donzelli, 79’ Rebucci)

Circolo Giovanile Bresso - Paullese 1-1

(Parozzi - Verri)