Promozione Girone E: i risultati di domenica 27 novembre

La tredicesima giornata del campionato vedeva opposte la prima contro la seconda separate da un solo un punto. Al termine dei 90 le posizioni si sono ribaltate con il Castelleone vittorioso sul Cinesello per 2 a 1. La nuova capolista è ora la formazione gialloblù che comanda con 27 punti a più due sui rossoblù. Al terzo posto guadagna punti importanti il Tribiano che guidato da un incontenibile Ruggieri rifila sei reti al in Casalpusterlengo. Vittoria netta e mai in discussione anche quella del Circolo Giovanile Bresso che in trasferta cala il poker ai danni della Settalese. Sale al quinto posto in zona play off la Scannabuese vittoriosa per 2 a 1 sul campo del Landriano. Punti importanti per guadagnare ossigeno sulla zona calda sono arrivati per Romanengo e Villa vincenti rispettivamente contro Union Calcio Basso Pavese e Vistarino. In zona retrocessione, infine, il Sancolombano lotta, ma perde di misura contro la Paullese, mentre la Città di Segrate si aggiudica lo scontro diretto contro il Senna Gloria.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cinisello - Castelleone 1-2

(95’ Innocenti - 2’ Ardini, 61’ Maietti)

Città di Segrate - Senna Gloria 2-1

(Ferraguto, Vario - Aquilante)

Landriano - Scannabuese 1-2

(Zanon - Soldati, Severgnini)

Romanengo - Union Calcio Basso Pavese 3-1

(2 Cavallanti, Gallarini - Chiarolanza)

Sancolombano - Paullese 2-3

(Rig. Pinciroli - Arrigoni, Verri, Cristarella)

Settalese - Circolo Giovanile Bresso 0-4

(Mazzola, Berno, Ugolino, Izzo)

Tribiano - Casalpusterlengo 6-0

(3 Ruggieri, Manini, Brahja, Zoia)

Villa - Vistarino 3-2

(Mehmedaj, Cannistrà, Soffiato - Alibrandi, Frasca)