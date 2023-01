Promozione Girone E: i risultati di domenica 22 gennaio

Il Castelleone conquista tre punti alla prima uscita ufficiale del 2023 e rimane in testa alla classifica inseguito dal Cinisello che liquida il Vistarino con il risultato di 5 a 1. Al terzo posto si conferma il Tribiano vittorioso per 1 a 0 contro il Circolo Giovanile Bresso, mentre il Casalpusterlengo perde in casa della Scannabuese e viene raggiunto al quarto posto. Dalla zona play off in giù è grande bagarre: punti importanti per la Paullese e la Settalese conquistati rispettivamente con la Città di Segrate e il Sancolombano. Il colpo di giornata è però dell’Union Calcio Basso Pavese che rifila un poker netto al Villa abbandonando l’ultimo posto in classifica. La sfida tra Senna Gloria e Landriano, invece, sarà disputata mercoledì 8 febbraio alle 20:30.

I risultati e i marcatori della giornata:

Cinisello - Vistarino 5-1

(2 Personè, Giambrone, Sperti, Autogol - Frasca)

Città di Segrate - Paullese 0-2

(Cristarella, Divella)

Romanengo - Castelleone 0-1

(44’ Donzelli)

Scannabuese - Casalpusterlengo 2-0

(Raimondi, Baratella)

Settalese - Sancolombano 2-1

(Caccianiga, Tini - Pinciroli)

Tribiano - Circolo Giovanile Bresso 1-0

(Venturiero)

Villa - Union Calcio Basso Pavese 0-4

(26’ Paoluzzi, 34’ Stringhetti, 65’ Lolli, 80’ Chiarolanza)

Senna Gloria - Landriano (mercoledì 8 febbraio - 20:30)