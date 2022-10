Promozione Girone E: i risultati di domenica 9 ottobre

La Scannabuese vince 2 a 0 contro la Paullese e complici le sconfitte delle prime della classe sale in vetta al girone E. Il Castelleone ne segna tre in casa del Casalpusterlengo, Senna Gloria di misura su Vistarino e Tribiano sconfitto 1 a 3 dalla Settalese. La Città di Segrate abbandona invece l’ultimo posto in classifica vincendo per 2 a 1 contro la Romanengo. All’ultimo posto c’è ora l’Union Calcio Basso Pavese sconfitta per 4 a 0 dal Circolo Giovanile Bresso. Nelle restanti sfide pareggiano invece due pari sia il Landriano contro il Cinisello sia il Villa contro il Sancolombano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Casalpusterlengo - Castelleone 0-3

(Ghirelli, Ardini, Cocci)

Landriano - Cinisello 2-2

(Rolfi i, Castoldi - Mantellini, Madonia)

Romanengo - Città di Segrate 1-2

(Cavallanti - Ferraguto, Visani)

Scannabuese - Paullese 2-0

(Soldati, Baratella)

Tribiano - Settalese 1-3

(Fondrini - Caccianiga, Papa, Ghibellini)

Union Calcio Basso Pavese - Circolo Giovanile Bresso 0-4

(3 Galtarossa, Fantini)

Villa - Sancolombano 2-2

(Alves Barros, Mehmedaj - 2 Pinciroli)

Vistarino - Senna Gloria 1-2

(Zerbo - Machetti, Cesarotti)