Promozione Girone F: i risultati di domenica 23 ottobre

Giornata ricca di gol con il Casteggio sempre protagonista indiscusso e ancora a punteggio pieno. Vittoria facile della capolista per 4 a 1 contro Frog Milano che rimane in zona play out. La prima manita è firmata dall’Assago che vince 5 a 1 contro La Spezia. Stesso punteggio finale, ma conquistato in trasferta, per la Rhodense sulla Barona Sporting, mentre il Pontevecchio concede un gol in più alla Bressana vincendo per 5 a 2. Tris, invece, per la Viscontea Pavese in casa della Città di Vigevano. Vittorie con il minimo scarto, infine, del Rozzano Calcio contro il Settimo Milanese e del Vighignolo sul Sedriano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Acc. Calcio Vittuone - Robbio Libertas 0-2

(Ponzi, Baldi)

Assago - La Spezia 5-1

(Annoni, Iacuaniello, Schiavoni, Tosoni, Teta - Sow)

Barona Sporting - Rhodense 1-5

(Mezzina - Villani, Bizzarri, Trovato, Ferrario, Italia)

Città di Vigevano - Viscontea Pavese 0-3

(2 Di Donato, Viscusi)

Frog Milano - Casteggio 1-4

(Luongo - Orlandini, Guidi, Migliavacca, Crivelli)

Pontevecchio - Bressana 5-2

(Ferrari, Calandrino, Rossi, Vernocchi, Bruschi - Mezzio, Farina)

Settimo Milanese - Rozzano Calcio 0-1

(Santobuono)

Vighignolo - Sedriano 2-1

(Di Miceli, Gentile - D’Angelo)