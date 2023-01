Promozione Girone F: il Casteggio prova la fuga finale

Il girone F di Promozione vede in testa alla classica il Casteggio con 38 punti. Dopo un mese di novembre complicato, la formazione gialloblù è tornata a fare punti e nel girone di ritorno tenterà la fuga finale verso la vittoria. La capolista inaugurerà il 2023 sul campo de La Spezia in trasferta così come l’Accademia Calcio Vittuone, seconda della classe, che invece sarà ospite del Vighignolo, terza nel girone. Le due squadre sono distanti un solo punto e si contenderanno il titolo di rivale del Casteggio. A chiudere la zona play off ci sono Assago e Rhodense, entrambe impegnate fuori casa rispettivamente con Pontevecchio e Rhodense. Sfida lontano dalle mura amiche anche per la Robbio Libertas che affronterà il Rozzano Calcio in cerca di punti per rimanere fuori dai bassifondi della classifica. Poco sopra la zona play out a quota 19 punti ci sono Frog Milano e Sedriano che sfideranno la Città di Vigevano e la Bressana, penultima e ultima del girone. A chiudere la sedicesima giornata Viscontea Pavese-Barona Sporting anch’essa in piena zona retrocessione.