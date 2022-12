Promozione Girone F: i risultati di domenica 11 dicembre

Dopo alcune settimane difficili, il Casteggio ha ricominciato a guadagnare punti sulle principali concorrenti. Grazie alla vittoria di misura sulla Viscontea Pavese e il pareggio dell’Accademia Calcio Vittuone contro il Settimo Milanese, infatti, i gialloblù sono tornati a più sei punti di vantaggio. Al terzo posto si conferma il Vighignolo vittorioso per 2 a 0 sul Pontevecchio, al quarto l’Assago che ha battuto per 2 a 1 la Frog Milano e al quinto posto a chiudere la zona play off c’è la Rhodense vittoriosa per 3 a 2 sul campo del Rozzano. Bene anche la Robbio Libertas che vince contro il Sedriano salendo al sesto posto. In zona salvezza importante è la vittoria di La Spezia in casa contro la Bressana, ora appaiate all’ultimo posto, mentre la Città di Vigevano è travolta dalla Barona Sporting con il punteggio di 6 a 1.

I risultati e i marcatori della giornata:

Assago - Frog Milano 2-1

(31’ Annoni, 95’ Falsoni - 60’ Mora)

Barona Sporting - Città di Vigevano 6-1

(14’ e 54’ Mezzina, 29’ e 80’ Finizza, 45’ Caputo, 73’ Di Bernardo)

La Spezia - Bressana 2-1

(2 Castiglioni - Cigagna)

Rozzano - Rhodense 2-3

(2 Villa - Fulciniti, Ferrario, Zaina)

Sedriano - Robbio Libertas 1-2

(Secreti - Zacchi, Penna)

Settimo Milanese - Accademia Calcio Vittuone 1-1

(Anelli - Ghidoli)

Vighignolo - Pontevecchio 2-0

(El Fiki, Gentile)

Viscontea Pavese - Casteggio 0-1

(34’ Migliavacca)