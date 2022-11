Promozione Girone F: i risultati di domenica 13 novembre

Si ferma a dieci la strisci di vittorie consecutive del Casteggio che contro la Rhodense subisce la prima sconfitta in campionato. Una vittoria importante quella della Rhodense che esce dalla zona play out conquistando tre punti sulla carta impensabili. Non approfitta il Vighignolo, principale inseguitrice, che si fa fermare in casa sul 2 a 2 dalla Barona Sporting. Consolida il terzo posto, invece, l’Accademia Calcio Vittuone che soffre più del dovuto contro la Viscontea Pavese ma conquista la vittoria con il punteggio finale di 4 a 3. Risale ancora la classica Frog Milano vittoriosa per 2 a 1 sul Sedriano superato in classifica. Bene anche l’Assago che con il 2 a 1 sul campo del Settimo Milanese entra in zona play off salendo a quota 18 punti al fianco del Pontevecchio sconfitto con lo stesso risultato da La Spezia. La Città di Vigevano si aggiudica largamente lo scontro diretto per la salvezza contro il Rozzano Calcio mentre tra Bressana e Robbio Libertas finisce in parità.

I risultati e i marcatori della giornata:

Bressana - Robbio Libertas 2-2

(Cellari, Rossignoli - 2 Zanellati)

Casteggio - Rhodense 0-2

(59’ rig. Ferrario, 92’ Sabbadin)

La Spezia - Pontevecchio 2-1

(2 Sow - Rossi)

Rozzano Calcio - Città di Vigevano 2-5

(Fronda, Husi - Bazzano, Rigoni, Pelli, 2 Limiroli)

Sedriano - Frog Milano 1-2

(Pellegata - Maugini, Bianchi)

Settimo Milanese - Assago 1-2

(Azzini - Teta, Iacuaniello)

Vighignolo - Barona Sporting 2-2

(Bascapè, Di Miceli - 2 Marcantoni)

Viscontea Pavese - Acc. Calcio Vittuone 3-4

(Sutera, De Vincenziis, Di Donato - 2 Cavaliere, Bottara, Barbieri)