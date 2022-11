Promozione Girone F: i risultati di domenica 20 novembre

Seconda giornata consecutiva senza vittorie per la capolista Casteggio che in casa del Robbio Libertas pareggia due pari in rimonta. Stesso risultato finale per il Vighignolo che non ne approfitta e si fa fermare dall’Assago. Ad approfittarne è l’Accademia Calcio Vittuone che supera La Spezia per 2 a 0 e agguanta il Vighignolo al secondo posto a quota 25 punti. Colpi esterni per il Sedriano sul campo del Pontevecchio raggiunto in classifica dai rivali di giornata, del Settimo Milanese che supera di misura la Città di Vigevano, della Bressana vittoriosa per 3 a 2 sulla Barona Sporting 1971 e del Rozzano Calcio contro Frog Milano. Unica vittoria casalinga di giornata è firmata dalla Rhodense vincente per 1 a 0 sulla Viscontea Pavese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Calcio Vittuone - La Spezia 2-0

(Barbieri, Cavaliere)

Assago - Vighignolo 2-2

(Teta, Lavezzi - Gentile, Azzarone)

Barona Sporting 1971 - Bressana 2-3

(Marcantoni, Begteshi - Barcella, Farina, Cellari)

Città di Vigevano - Settimo Milanese 0-2

(12’ Maugeri, 47’ Guerci)

Frog Milano - Rozzano Calcio 1-2

(Luongo - Caria, Villa)

Pontevecchio - Sedriano 1-2

(Rossi - Secreti, Paoluzzi)

Rhodense - Viscontea Pavese 1-0

(Villani)

Robbio Libertas - Casteggio 2-2

(24’ Zanellati, 52’ Petrillo - 60’ Dragoni, 69’ Migliavacca)