Promozione Girone F: i risultati di domenica 27 novembre

Secondo pareggio consecutivo e terza domenica senza vittorie per il Casteggio fermato a reti inviolate tra le mura amiche dalla Bressana, terzultima in classifica. Ne approfittano il Vighignolo, che ne rifila 3 alla Città di Vigevano, e l’Accademia Calcio Vittuone, vittoriosa 2 a 1 sul Sedriano, accorciando il distacco in classifica che ora è di quattro punti. Quarto posto consolidato per l’Assago vittorioso per 2 a 0 sulla Barona Sporting, mentre la quinto posto salgono Rhodense e Settimo Milanese che hanno conquistato i tre punti rispettivamente contro La Spezia e Frog Milano. Pareggio a reti bianche anche tra Rozzano Calcio e Pontevecchio, mentre la Robbio Libertas cala il poker sulla Viscontea Pavese.

I risultati e i marcatori della giornata:

Assago - Barona Sporting 2-0

(Bandini, Di Maio)

Casteggio - Bressana 0-0

La Spezia - Rhodense 1-4

(Mainardi - Fulciniti, De Grandi, Ferrario, Autogol)

Rozzano Calcio - Pontevecchio 0-0

Sedriano - Acc. Calcio Vittuone 1-2

(Paoluzzi - Prada, Cavaliere)

Settimo Milanese - Frog Milano 3-1

(2 Anelli, Guerci - Raiola)

Vighignolo - Città di Vigevano 3-0

(2 Gentile, Miceli)

Viscontea Pavese - Robbio Libertas 0-4

(2 Zanellati, Baldi, Carvalho)