Promozione Girone F: i risultati di domenica 4 dicembre

Torna alla vittoria dopo tre turni di digiuno il Casteggio che supera la Barona Sporting con il punteggio di 2 a 0. Il Vighignolo perde 2 a 1 in trasferta contro Frog Milano e cede il secondo posto all’Accademia Calcio Vittuone che ne rifila tre al Rozzano Calcio. Al quarto posto si conferma l’Assago che rifila un poker alla Città di Vigevano, mentre a chiudere la zona play off c’è la Rhodense che contro il Sedriano s’è divisa la posta in palio. Pareggio anche tra Pontevecchio e Settimo Milanese, sale la Robbio Libertas vincente di misura su La Spezia ultima sola all’ultimo posto dopo la vittoria della Viscontea Pavese contro la Bressana.

I risultati e i marcatori della giornata:

Acc. Calcio Vittuone - Rozzano Calcio 3-1

(2 Ghidoli, Cavaliere - Milesini)

Assago - Città di Vigevano 4-0

(Lavezzi, Schiavoni, Teta, Annoni)

Bressana - Viscontea Pavese 0-1

(Siliquini)

Casteggio - Barona Sporting 2-0

(70’ Arbasini, 88’ Carotenuto)

Frog Milano - Vighignolo 2-1

(Mora, Autogol - Gentile)

Pontevecchio - Settimo Milanese 2-2

(Rossi, Belloli - Anelli, Tocchi)

Rhodense - Sedriano 1-1

(Fulciniti - Lasi)

Robbio Libertas - La Spezia 1-0

(Penna)