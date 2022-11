Promozione Girone F: i risultati di domenica 6 novembre

Il Casteggio continua a dare spettacolo e conquista la decima vittoria in altrettante gare disputate. Vittima di giornata è l’Accademia Calcio Vittuone che tra le mura amiche incassa un netto 4 a 0. Al secondo posto con sette punti di svantaggio prova a inseguire il Vighignolo che in casa supera per 3 a 1 il Settimo Milanese. Ben dieci i gol nella sfida infinita tra Pontevecchio e Viscontea Pavese che termina con il punteggio di 6 a 4 a favore dei padroni di casa ora al quarto posto della classifica. Bene anche il Sedriano e l’Assago vittoriose rispettivamente con Città di Vigevano e Rozzano. Trovano respiro Frog Milano grazie alla vittoria per 3 a 1 su La Spezia ancorata all’ultimo posto con tre punti e Barona Sporting che supera 1 a 0 la Robbio Libertas scavalcandola anche in classifica. Punti pesanti in zona play out, infine, per la Rhodense che batte per 3 a 2 la Bressana.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Calcio Vittuone - Casteggio 0-4

(3’ e 30’ Rebecchi, 16’ Cantiello, 53’ Migliavacca)

Assago - Rozzano 2-1

(Tosoni, Iacuaniello - Husi)

Barona Sporting - Robbio Libertas 1-0

(Mezzina)

Città di Vigevano - Sedriano 0-3

(63’ Paoluzzi, 70’ Garavaglia, 77’ Lasi)

Frog Milano - La Spezia 3-1

(Autogol, Luongo, rig. Spina)

Pontevecchio - Viscontea Pavese 6-4

(2 Calndrino, Rossi, Belloli, Di Davide, Soresina - Siliquini, 2 Manzo, Zigliani)

Rhodense - Bressana - 3-2

(Ferrario, Villani, De Grandi - Mezzio, Farina)

Vighignolo - Settimo Milanese 3-1

(Miceli, Azzarone, Gentile - Tocchi)