Promozione Girone F: i risultati di domenica 22 gennaio

Oltre i pronostici di giornata, il Casteggio primo in classifica perde in casa dell’ultima in classifica La Spezia che riapre il campionato e si chiama presente alla lotta salvezza. Ne approfitta l’accademia Calcio Vittuone che vince per 4 a 2 contro il Vighignolo e accorcia il distacco a tre punti. Sale al terzo posto l’Assago che supera 3 a 1 in trasferta il Pontevecchio, bene Rhodense e Robbio Libertas vittoriose rispettivamente con Settalese e Rozzano. Conquista punti preziosi in chiave salvezza la Frog Milano che trascinata da Luongo (autore di una tripletta) batte la Città di Vigevano. Finiscono con il risultato di uno pari, infine, le sfide tra Sedriano-Bressana e Viscontea Pavese-Barona Sporting.

I risultati e i marcatori della giornata:

Città di Vigevano - Frog Milano 2-4

(Lombardo, Leka - 3 Luongo, Venesia)

La Spezia - Casteggio 2-1

(23’ Martinelli, 79’ Esmail - 38’ Bertocchi)

Pontevecchio - Assago 1-3

(Italia, 2 Iacuaniello, Annoni)

Rozzano - Robbio Libertas 0-2

(2 Zanellati)

Sedriano - Bressana 1-1

(Lasi, Cellari)

Settalese - Rhodense 1-4

(Maugeri - 2 Ferrario, De Grandi, rig. Nenadovic)

Vighignolo - Acc. Calcio Vittuone 2-4

(41’ Azzarone, 72’ Tanzi - 5’ e 75’ Cavaliere, 25’ Sanzo, 70’ Fedeli)

Viscontea Pavese - Barona Sporting 1-1

(Autogol - Caputo)