Promozione Girone F: i risultati di domenica 9 ottobre

Non si ferma la marcia del Casteggio che in trasferta supera di misura l’Assago e fa sei su sei in campionato. A cinque punti di distanza insegue il Settimo Milanese che s’è sbarazzato de La Spezia con un netto 5 a 1. Vittoria scoppiettante dell’Acc. Calcio Vittuone per 4 a 2 contro la Barona Sporting 1971, tre punti anche per Vighignolo e Pontevecchio che però devono faticare più del previsto contro Viscontea Pavese e Rhodense. Colpo a sorpresa del Rozzano che supera 2 a 1 il Sedriano ed esce dalla zona calda della classifica. Partita combattuta tra Frog Milano e Robbio Libertas con i padroni di casa ad avere la meglio al termine dei novanta minuti. A chiudere il girone F di promozione sempre la Bressana sconfitta in trasferta dalla Città di Vigevano.

I risultati e i marcatori della giornata:

Vighignolo - Viscontea Pavese 1-0 (giocata sabato 8 ottobre)

(Gentile)

Assago - Casteggio 1-2

(68’ Iacuaniello - 15’ e 52’ Migliavacca)

Barona Sporting 1971 - Acc. Calcio Vittuone 2-4

(Naldi, Ramos Fortes, Cavaliere, Ghidoli)

Città di Vigevano - Bressana 2-1

(14’ Peli, 50’ Rigoni - Farina)

Frog Milano - Robbio Libertas 1-0

(Luongo)

Pontevecchio - Rhodense 2-1

(2 Di Davide - Coppini M.)

Settimo Milanese - La Spezia 5-1

(Maugeri, 4 Anelli - Martinelli)

Rozzano Calcio - Sedriano 2-1

(2 Grassia - D’Angelo)